Галибаф: Мы заставим врага пожалеть о любом новом нападении

По сообщению ABNA, был опубликован третий аудиофайл Мохаммада Багера Галибафа, председателя Меджлиса Исламского совета Ирана, адресованный иранскому народу.

Галибаф в этом аудиофайле, заявив, что около месяца мы наблюдаем прекращение огня на военных фронтах, но открытые и скрытые перемещения врага показывают, что он, наряду с экономическим и политическим давлением, не отказался от своих военных целей и ищет новый раунд войны и новые авантюры, подчеркнул: Реальность такова, что враг, вопреки позам, которые он иногда принимает, попал в стратегический тупик. Цены на бензин, рынок облигаций, банковские процентные ставки, уровень инфляции, влияющий на основные расходы на жизнь в американском обществе, вызвали протесты населения США, так что даже многие сторонники Трампа считают войну Америки против Ирана войной Израиля и видят в этом нарушение предвыборных обещаний Трампа.

Он добавил: Это хаотичное состояние американского общественного мнения и экономики заставило президента США колебаться между двумя вариантами. Первый вариант — приоритет завершения войны, за которое он заплатит цену как проигравший в войне. Второй вариант — возобновление войны или продолжение морской блокады для оказания давления и принуждения Ирана к капитуляции. Реальность такова, что тщательное наблюдение за ситуацией в Америке усиливает вероятность того, что они всё ещё надеются на капитуляцию иранской нации и ошибочно полагают, что могут, продолжая блокаду и экономическое давление с одной стороны и усиливая военное давление и начиная новую волну атак с другой, убедить Иран положительно ответить на их чрезмерные требования на дипломатическом поле.

Председатель парламента, подчеркнув, что перед лицом такого плана мы должны, укрепляя нашу готовность к решительному и эффективному ответу на возможные атаки, а также повышая экономическую устойчивость, вывести врага из его просчётов и лишить его надежды на капитуляцию Ирана, чтобы враг был вынужден на переговорах принять и уступить справедливым требованиям иранского народа, заявил: Для уверенности иранского народа я говорю, что наши мощные военные силы использовали перемирие наилучшим образом для восстановления нашего военного потенциала и, благодаря божественной благодати и поддержке народа, сегодня обладают такой готовностью, что удивят врага и заставят его непременно пожалеть о любом новом нападении на Иран.