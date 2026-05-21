Велаятӣ: Карта региональных коридоров пишется с учётом тегеранских реалий на местах

По сообщению ABNA, Али Акбар Велаятӣ в сообщении в X написал: Трамп попал в парадокс между «ежедневными угрозами Ирана» и «раздражёнными клиентами на американских заправках»; для сдерживания внутренней инфляции ему нужна стабильность рынка и снижение цен на энергоносители.

Он добавил: С другой стороны, изменение расчётов на Кавказе и ослабление навязанного термина «коридор Трампа» (Зангезур) показали, что теперь карта региональных коридоров пишется не с учётом угроз Вашингтона, а с учётом тегеранских реалий на местах.