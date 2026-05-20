По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на Аль-Джазиру, Крис Мерфи, известный американский сенатор-демократ, подчеркнул: «Результат войны против Ирана был ясен с первого дня».

Он добавил: «Их план (Вашингтона) был не более чем наивной, детской фантазией, не более чем импровизированными иллюзиями, наспех набросанными на бумажной салфетке».

Эти слова Мерфи относятся к иллюзии смены режима в Иране.

Ранее Мерфи также высказывался об агрессии своего правительства против Ирана и ее очевидном противоречии всем международным нормам и подчеркнул: «Сейчас один галлон бензина в Коннектикуте стоит 5 долларов, а дизельное топливо — 6 долларов».

Сенатор от американского штата Коннектикут затем добавил: «Эта ситуация уничтожает людей, которые живут на свою ежемесячную зарплату, малый бизнес, фермеров и транспортную отрасль, и единственный, кто поднял цены так высоко, это Дональд Трамп».