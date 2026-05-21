Иравани: Совет Безопасности не должен молчать перед повторяющимися угрозами Трампа Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН

Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН заявил: Совет Безопасности не должен оставаться безучастным или безразличным перед повторяющимися и ежедневными угрозами президента США против Ирана.

По сообщению ABNA, Амир Саид Иравани вечером в среду по местному времени на заседании Совета Безопасности ООН о защите гражданских лиц заявил: Защита гражданских лиц — это не просто гуманитарная озабоченность; в соответствии с международным гуманитарным правом, Женевскими конвенциями и Уставом ООН это юридически обязательное обязательство.

Иравани добавил: Однако сегодня гражданские лица всё чаще подвергаются преднамеренным военным нападениям, коллективным наказаниям, а гражданская инфраструктура подвергается систематическому разрушению. Эта печальная реальность очевидна от Газы до Ливана и недавно в агрессивной войне против Ирана.

Посол Ирана при ООН подчеркнул: Недавние агрессивные действия США и сионистского режима против Ирана 28 февраля вновь обнажили эту горькую правду. Он напомнил: В течение сорока дней этой бессмысленной и варварской войны агрессоры, намеренно нацеливаясь на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, совершили серьезные и систематические нарушения международного гуманитарного права.

Представитель Ирана в ООН подчеркнул: В одной варварской атаке была преднамеренно атакована и полностью разрушена школа для девочек в Минабе, что привело к мученической гибели более 168 невинных учениц. Эти действия не являются побочным ущербом; это военные преступления.

Он заявил: К сожалению, Совет Безопасности из-за препятствий со стороны одного постоянного члена, который сам является агрессором, не смог выполнить свои обязанности перед лицом этих вопиющих нарушений.

Иравани подчеркнул: Совет Безопасности не должен оставаться безучастным или безразличным перед повторяющимися и ежедневными угрозами президента США против Ирана, включая явную угрозу бомбить Иран и вернуть Иран «в каменный век», уничтожить энергетическую, экономическую и промышленную инфраструктуру страны, нацелиться на иранских ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников, и даже риторику и угрозу уничтожить иранскую цивилизацию.

Представитель Ирана в ООН сказал: Нормализация этой угрозы применения силы, агрессивных действий и подстрекательской риторики со стороны постоянного члена Совета Безопасности создает опасный прецедент. США и сионистский режим, а также те, кто помогал и способствовал этой агрессии против Ирана, должны нести полную юридическую и международную ответственность за эти ужасные преступления и серьезные нарушения. Безнаказанность за такие преступления — это не только предательство жертв, но и угроза международному миру и безопасности.

Посол Ирана при ООН заявил: Сионистский режим — самый большой убийца гражданских лиц в мире и не заслуживает никакого ответа. На этом заседании некоторые выступающие вновь предпочли игнорировать незаконные агрессивные действия США и сионистского режима против Ирана, сознательно игнорируя при этом свою собственную роль в содействии, обеспечении и политической поддержке этой агрессии и варварской войны, особенно в преднамеренном нацеливании на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в Иране.