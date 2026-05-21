Сардар Каани: Достижения флотилии «Сумуд» продолжаются

По сообщению ABNA, сардар Исмаил Каани, командир сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, в сообщении написал:

«Победы и достижения флотилии “Сумуд” продолжаются; она разрушила стены лицемерия так называемых свобод западной цивилизации и опозорила сионистских фашистов больше, чем когда-либо. Она вернула Палестину в центр внимания мирового сообщества.

Она приблизила поверженный сионистский режим, который занялся эскалацией репрессий и преступлений, к концу быстрее, чем раньше.»