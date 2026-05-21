Пезешкиан: Принудить Иран к капитуляции силой — не более чем иллюзия

По сообщению ABNA, Масуд Пезешкиан на своей личной странице в одной из социальных сетей написал: Иран всегда был верен всем своим обязательствам и испытал все пути избежания войны. Все пути открыты со стороны Ирана. Принудить Иран к капитуляции силой — не более чем иллюзия.
Он добавил: Дипломатия, основанная на взаимном уважении, дешевле, разумнее и долговечнее войны, что Иран подчеркивает уже много лет.
21 мая 2026 - 11:14
News ID: 1817164
Source: ABNA
Президент подчеркнул: Принудить Иран к капитуляции силой — не более чем иллюзия.
По сообщению ABNA, Масуд Пезешкиан на своей личной странице в одной из социальных сетей написал: Иран всегда был верен всем своим обязательствам и испытал все пути избежания войны. Все пути открыты со стороны Ирана. Принудить Иран к капитуляции силой — не более чем иллюзия.
Your Comment