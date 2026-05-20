Положительное голосование Сената США за резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

По сообщению информационного агентства АБНА, Сенат США во вторник проголосовал за резолюцию, требующую ограничения военных полномочий Дональда Трампа, президента страны.
Это первый раз за время войны США и сионистского режима против Ирана, когда Сенату США удалось реализовать эту резолюцию до данной стадии.
Сенат США ранее семь раз терпел неудачу в принятии этой резолюции.
Согласно этой резолюции, Трамп будет обязан прекратить войну, если только он не получит разрешение Конгресса на продолжение войны.
Эта резолюция получила поддержку четырех сенаторов-республиканцев и почти всех демократов.
20 мая 2026 - 11:04
Source: ABNA
Сенат США во вторник впервые проголосовал положительно за резолюцию об ограничении военных полномочий президента страны.
