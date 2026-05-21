Турция осудила словесное и физическое насилие сионистского министра против активистов «Сумуд»

По сообщению ABNA со ссылкой на агентство Анадолу, МИД Турции сегодня, в среду, в своем заявлении объявил: Мы осуждаем словесное и физическое насилие израильского министра против активистов международной флотилии «Сумуд», незаконно задержанной израильским режимом в международных водах.

В заявлении МИД Турции по этому поводу говорится: Все необходимые усилия вместе с другими соответствующими странами будут приложены для немедленного и безопасного освобождения задержанных турецких граждан и других активистов флотилии.

В этом заявлении подчеркивается: Этот министр (Итамар Бен-Гвир, сионистский министр внутренней безопасности) является одной из ключевых фигур в геноциде, совершаемом израильским режимом в Газе, и еще раз открыто продемонстрировал миру насильственное и варварское мышление кабинета Нетаньяху.

Опубликованные изображения показывают, что военнослужащие сионистского режима после задержания активистов «флотилии Сумуд» обращались с ними жестоко и оскорбительно.

С другой стороны, были опубликованы изображения жестокого и бесчеловечного обращения Итамара Бен-Гвира, министра внутренней безопасности сионистского режима, и военнослужащих этого режима с задержанными активистами флотилии Сумуд, которые вызвали гнев во всем мире.