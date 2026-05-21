Американский сенатор: Война Трампа против Ирана провалилась в самой тяжелой форме

По сообщению ABNA, американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок в сообщении в X написал: Сенат сделал важный шаг на пути к прекращению незаконной войны Трампа против Ирана.

Американский сенатор добавил: Эта война провалилась в самой тяжелой форме. Я обещаю продолжать привлекать этого президента к ответственности. Мои коллеги-республиканцы также должны сделать то же самое (против администрации Трампа).

Это произошло после того, как во вторник Сенат США проголосовал за резолюцию, требующую ограничения военных полномочий Дональда Трампа.

Это первый раз за время войны США и сионистского режима против Ирана, когда Сенату США удалось принять эту резолюцию до такой стадии.

Ранее Сенат США семь раз не мог принять эту резолюцию.

Согласно этой резолюции, Трамп будет обязан прекратить войну, если только он не получит разрешение Конгресса на ее продолжение.

Резолюция получила поддержку 4 сенаторов-республиканцев и почти всех демократов.