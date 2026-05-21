Посланник Трампа: Время вернуть и усилить военное присутствие США в Гренландии

По сообщению ABNA со ссылкой на Al Jazeera, Джефф Ландри, специальный посланник Трампа по делам Гренландии, заявил: Я думаю, пришло время нам вновь восстановить и усилить наше военное присутствие в Гренландии.

Эти заявления прозвучали в то время, когда Трамп считает этот остров жизненно важным для национальной безопасности Америки и утверждает, что без контроля Вашингтона этот регион перейдет в руки Китая или России.

Гренландия также является кратчайшим маршрутом для баллистических ракет из России в Америку.

Во время холодной войны Вашингтон имел 17 военных объектов в Гренландии, которые со временем были закрыты, и теперь он располагает только космической базой Питуффик на севере острова; но сообщения указывают на попытки США построить 3 новые базы на юге острова.

Эта база, ранее известная как авиабаза Туле, расположена в гренландском регионе Дании и является одной из важнейших стратегических баз США за пределами страны, поскольку она представляет собой щит Америки для защиты своих интересов в Арктике. Миссии базы включают обнаружение и отслеживание межконтинентальных баллистических ракет над полярным регионом. Эта база также поддерживает космическую деятельность США.

Эти заявления Ландри прозвучали после того, как премьер-министр Гренландии ранее предупредил, что этот остров не продается и право на самоопределение принадлежит исключительно жителям этого региона.