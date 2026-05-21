Австралия: Поведение Бен Гвира с задержанными активистами флотилии Сумуд шокирует

21 мая 2026 - 11:11
News ID: 1817158
Source: ABNA
Министр иностранных дел Австралии осудила действия министра внутренней безопасности сионистского режима в отношении задержанных активистов флотилии Сумуд.

По сообщению ABNA со ссылкой на Al Jazeera, Пенни Вонг, министр иностранных дел Австралии, заявила: Изображения, опубликованные Бен-Гвиром с задержанными активистами «Флотилии стойкости», шокируют и неприемлемы.
Она добавила: Мы осуждаем унизительное поведение чиновников израильского режима и Бен-Гвира по отношению к задержанным активистам «Флотилии стойкости».
Опубликованные изображения показывают, что военнослужащие сионистского режима после задержания активистов «флотилии Сумуд» обращались с ними жестоко и оскорбительно.
С другой стороны, были опубликованы изображения жестокого и бесчеловечного обращения Бен-Гвира и военнослужащих сионистского режима с задержанными активистами флотилии Сумуд, которые вызвали гнев во всем мире.

