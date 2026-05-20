По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на РИА Новости, Маттео Сальвини, вице-премьер и министр инфраструктуры и транспорта Италии, заявил, что итальянские транспортные компании нуждаются в срочной помощи, поскольку дальнейший рост затрат на топливо может привести к остановке грузовых перевозок.

Сальвини назвал реакцию Брюсселя на повышение цен на топливо удивительной и сказал, что в Брюсселе серьезно оценивают ситуацию, но не спешат принимать меры.

США и сионистский режим, девятого числа месяца Эсфанд 1404 года (28 февраля 2026 года), совершив агрессию против иранской территории, усилили небезопасность в Ормузском проливе для прохода судов. Война в регионе Западной Азии и ограничение прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив усугубили энергетический кризис в мире.