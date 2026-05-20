По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на РИА Новости, Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сегодня во вторник заявила: «Бомбардировка ядерных объектов Ирана со стороны США и (режима) Израиля едва не привела к глобальной катастрофе; ужасно, что никто не понёс ответственность».

Официальный представитель МИД России затем сказала: «Атаки киевского режима на ядерную энергетическую инфраструктуру России невозможны без поддержки западных покровителей этого режима. МАГАТЭ не отреагировало на падение украинского беспилотника со взрывчаткой near Запорожской АЭС 16 мая».

Мария Захарова добавила: «Москва считает, что руководство МАГАТЭ должно предпринять конкретные шаги для предотвращения распространения угроз в области ядерной безопасности».