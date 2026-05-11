Наземный конвой «Самуд» прибыл в Ливию для движения в сторону Газы

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на Кудс, активисты в социальных сетях объявили, что наземный конвой «Самуд» пересек границы Туниса и через пограничный переход Рас-Адждир въехал в Ливию.

Это действие конвоя «Самуд» предпринято для подготовки почвы для нового движения в сторону сектора Газа и прорыва жестокой блокады этого анклава.

В этом конвое находятся ряд пропалестинских активистов из Туниса, Алжира, Мавритании и других стран. Это третья попытка упомянутого конвоя достичь сектора Газа через Ливию.

Впервые конвой «Самуд» был остановлен в июне 2026 года на западных границах города Сирт, прежде чем достичь Египта.

Недавно сионистский режим также атаковал флотилию «Самуд» в международных водах и захватил 21 лодку этой флотилии вместе с находившимися на них людьми.