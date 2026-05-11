Сионистские СМИ: Трамп в ловушке и потерпел поражение

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на Аль-Маядин, сионистские СМИ сообщили: «Тупик сохраняется, и Трамп подобен человеку, который попал в ловушку, потерпел поражение и унижен. Ничто ни в какой области не идёт так, как он хотел».

В этом сообщении далее говорится: «Похоже, что маленькой искры в Ормузском проливе может быть достаточно, чтобы вновь воспламенить весь регион».

Ранее американский сенатор Берни Сандерс, опубликовав сообщение в социальной сети X, резко раскритиковал воинственные действия президента своей страны.

Сенатор от штата Вермонт написал по этому поводу: «В Америке нам нужны сотни новых больниц и медицинских клиник. Нам нужны тысячи новых центров по уходу за детьми».

Затем Берни Сандерс добавил: «Нам нужны миллионы новых доступных жилых единиц. Нам не нужно тратить ещё 500 миллиардов долларов на военные и бесконечные войны».