1700 нарушений режима прекращения огня в Ливане со стороны Тель-Авива за три недели

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на RT, министр информации Ливана заявил, что только за три недели зафиксировано более 1700 нарушений режима прекращения огня со стороны сионистского режима против Ливана.

Министерство здравоохранения Ливана в воскресенье объявило, что число жертв сионистских атак с 2 марта 2026 года достигло 2846 человек.

Министерство здравоохранения Ливана также подчеркнуло, что 8693 человека получили ранения в результате этих атак.

Согласно этому сообщению, за последние 24 часа, по данным министерства здравоохранения Ливана, 51 человек погиб.