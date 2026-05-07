Хани: Ормузский пролив играет определяющую роль в мировой продовольственной безопасности

Как сообщает агентство «Абна», Абдолла Хани, заместитель руководителя Стратегического управления Администрации президента, на специализированной конференции по разработке аналитическо-стратегической основы в области геоэкономики с фокусом на роль Ормузского пролива в мировых энергетических рынках и цепочках поставок продовольствия, которая состоялась вечером в среду (6 мая 2025 года) под названием «Игра с риском для создания инструментов торга и сдерживания» при участии Торговой палаты Тегерана, а также с присутствием Вердинеджада (генерального секретаря Торговой палаты Тегерана), Дехгани Фирузабади (члена научного совета Университета Алламе и секретаря Стратегического совета по внешним связям), представителей министерств обороны, иностранных дел, сельскохозяйственного джихада и группы политических экспертов, заявил: «Этот жизненно важный проход играет определяющую роль в глобальной экономике, и связанные с ним события могут напрямую влиять на энергетические рынки, цены и даже на продовольственную безопасность на международном уровне».

Хани добавил: «Иран является опорой безопасности региона и стремится к тому, чтобы страны региона обеспечивали безопасность Персидского залива и Ормузского пролива через механизмы регионального сотрудничества и без вмешательства иностранцев».

Далее Ханане Доррашти, секретарь этой конференции, разъяснив цели проведения встречи, сказала: «Анализ последних событий в сфере международных взаимодействий и их влияния на мировые энергетические рынки и цепочки поставок продовольствия является одной из важнейших необходимостей стратегических анализов в текущих условиях».

Она добавила: «Эта конференция проведена с целью изучения геоэкономического потенциала страны и предложения активных подходов к решению текущих условий».