Россия и Оман подчеркивают необходимость достижения соглашения по Ирану

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Россия аль-Яум», Министерство иностранных дел России объявило, что «Сергей Лавров» провел переговоры со своим оманским коллегой «Бадром аль-Бусаиди» о ситуации на Ближнем Востоке.

Согласно сообщению министерства, Сергей Лавров и Бадр аль-Бусаиди в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и кризис в Персидском заливе.

В заявлении, опубликованном на сайте министерства, говорится: «В беседе министров иностранных дел России и Омана были обсуждены актуальные аспекты ближневосточной повестки с акцентом на ситуацию в регионе Персидского залива».

В заявлении добавлено: «Обе стороны подчеркнули важность недопущения повторения насилия и ущерба гражданской инфраструктуре в результате ударов, нацеленных на территорию Ирана, а также соседних арабских стран».

МИД России отметил: «Два министра подчеркнули необходимость участия в скорейшем возврате к политическому и дипломатическому соглашению относительно ситуации вокруг Ирана».

Согласно заявлению российской дипломатии, «Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы оказать необходимое содействие для достижения желаемых целей».