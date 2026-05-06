Подчеркивание Китаем важности стратегических отношений с Ираном

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на Аль-Джазиру, МИД Китая в заявлении отметил: «Полное прекращение враждебности и продолжение переговоров между Тегераном и Вашингтоном имеют первостепенное значение».

В заявлении говорится: «Мы надеемся, что стороны вскоре ответят на требования международного сообщества о безопасном проходе через Ормузский пролив».

МИД Китая подчеркнул: «Пекин является надёжным стратегическим партнёром для Ирана».

Ранее министр иностранных дел Китая, назвав разжигание войны со стороны США и сионистского режима против нашей страны незаконным, сообщил о готовности Пекина приложить усилия для снижения напряжённости в регионе.

Ван И, министр иностранных дел Китая, на встрече с Аббасом Арагчи, министром иностранных дел нашей страны, заявил о готовности Пекина продолжать усилия по снижению уровня напряжённости в регионе. Он назвал полное прекращение огня неизбежным вопросом и подчеркнул, что регион находится на судьбоносном перепутье, и прямые встречи между сторонами необходимы.