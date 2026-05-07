Махир Хамуд: Трамп после поражения от Ирана впал в противоречия

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», шейх Махир Хамуд, глава Всемирного союза учёных-борцов сопротивления, назвал поддержку сопротивления религиозным долгом и подчеркнул, что прямые переговоры с сионистскими оккупантами — это «большая ловушка».

Он сегодня на своей пресс-конференции, подчеркнув, что сопротивление продолжает наносить врагу тяжёлые потери, заявил, что поддержка сопротивления — это религиозный долг.

Шейх Хамуд призвал исламскую умму поддерживать сопротивление и все жертвы, которые оно принесло, а также ясность его позиции перед лицом американо-сионистского врага.

Этот видный богослов подчеркнул, что политический аспект и общее видение сопротивления не зависят от какой-либо конкретной идеологии или религии.

Он продолжил, что Иран не вмешивается в принятие решений в Ливане, и что ливанцы сами являются теми, кто принимает решения.

Прямые переговоры с сионистами — это большая ловушка

Шейх Хамум осудил прямые переговоры между Ливаном и сионистскими оккупантами, назвав их «большой ловушкой».

Шейх Хамуд также раскритиковал заявление, опубликованное 16 апреля правительством Ливана, и спросил: «Как может правительство Ливана в этом заявлении признавать, что между Израилем и Ливаном нет вражды, а вражда существует только между Израилем и “Хезболлой”?»

Он отметил, что религиозные авторитеты не должны служить прикрытием для преступлений и капитуляции перед сионистами и американцами.

Шейх Хамуд подчеркнул: «Ливанские беженцы — наша семья, и их стойкость — часть сопротивления».

Он, подчеркнув, что некоторые стремятся создать раскол между сопротивлением и его народной основой, заявил, что этот раскол никогда не произойдёт.

Шейх Хамуд, отметив, что «Иран поставил Америку на колени в последней войне», подчеркнул, что Дональд Трамп, президент США, после военного поражения перед стойкостью Ирана впал в противоречия.