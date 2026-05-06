Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на РИА Новости, российский сенатор Владимир Джабаров сказал: «Без участия России, которая имеет хорошие отношения как с Ираном, так и с прибрежными странами Персидского залива, нельзя преодолеть текущую ситуацию на Ближнем Востоке».

Заявив, что США в одиночку не смогут урегулировать конфликт, он подчеркнул, что пришло время дипломатического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

В последние дни США намеревались в рамках плана под названием «Проект свободы» нарушить перемирие с Ираном и вторгнуться в зону безопасности Ирана в Ормузском проливе. Реакция вооружённых сил Исламской Республики привела к отказу Вашингтона от этой авантюры.