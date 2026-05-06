Телефонный разговор министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии

6 мая 2026 - 14:11
Source: ABNA
Как сообщает агентство АБНА, Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел Ирана, находящийся в Пекине для встреч и консультаций с китайскими руководителями, сегодня днём в среду провёл телефонную беседу с Фейсалом бен Фарханом, министром иностранных дел Саудовской Аравии.

В ходе беседы стороны, обсуждая последние региональные изменения, подчеркнули необходимость продолжения дипломатического пути и сотрудничества стран региона для предотвращения возникновения и эскалации напряжённости.

