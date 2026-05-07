Лишение гражданства трёх депутатов Бахрейна за выражение солидарности с Ираном

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», Совет представителей Бахрейна сегодня, в четверг, проголосовал за исключение трёх депутатов парламента за высказывания, касающиеся сближения с Ираном.

«Абдуннаби Сальман», первый заместитель председателя Совета, «Мамуд ас-Салех», председатель комитета по услугам, и «Махди аш-Шувайх» — три депутата, которые были временно лишены гражданства после выражения солидарности с Ираном.

Официальные газеты Бахрейна утверждают, что это решение принято на основании статьи 99 Конституции и внутреннего регламента Совета представителей, касающихся наказаний за нарушение депутатских обязанностей!

Эти три депутата ранее на одном из заседаний Совета 28 апреля 2026 года в ходе обсуждения поправок к закону о судебной власти критиковали меры, принятые против лиц, обвиняемых в выражении солидарности с Ираном, включая лишение гражданства ряда граждан.