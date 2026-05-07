Пезешкиан: любые переговоры об открытии Ормузского пролива требуют снятия морской блокады

Как сообщает агентство «Абна», в телефонном разговоре вечером в среду 6 мая 2026 года Масуд Пезешкиан, Президент Исламской Республики Иран, и Эммануэль Макрон, Президент Франции, обсудили последние региональные события, ход переговоров и некоторые стратегические вопросы, включая ситуацию в Ормузском проливе.

В этом разговоре, в рамках подчёркивания дипломатических решений, Президент нашей страны, поблагодарив Францию за её усилия, заявил: «Мы рады, что подход Франции основан на решении вопросов через диалог, и Исламская Республика Иран всегда приветствовала такой подход».

Пезешкиан далее, указав на неоднократные нарушения перемирия со стороны сионистского режима в ходе повторных атак на Ливан, подчеркнул: «Этот режим никоим образом не соблюдает обязательства по перемирию. Как он никогда не соблюдал перемирие в Газе, так и сейчас в Ливане неоднократно нарушает договорённости. К сожалению, международное сообщество остаётся безучастным наблюдателем преступлений, геноцида и агрессии этого режима. Естественно, что в таких условиях исламское сопротивление Ливана действует в рамках защиты своей страны и народа».

В другой части беседы, разъясняя предыдущий опыт переговоров, Президент нашей страны, указав на неоднократные помехи со стороны американцев во всех переговорных процессах, заявил: «В ходе двусторонних переговоров Ирана и Франции в Нью-Йорке, несмотря на достигнутые тогда договорённости, именно США своими действиями воспрепятствовали прогрессу. К сожалению, европейские страны вместо того, чтобы занять критическую позицию по отношению к такому поведению, запустив механизм “снэпбэк”, фактически оказали вторичное давление на Иран и направили путь дипломатии от конструктивного взаимодействия в сторону давления, угроз и санкций, в то время как Исламская Республика Иран вступила в этот процесс с доброй волей».