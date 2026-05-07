«Хезболла» поразила командный пункт сионистов на юге Ливана

7 мая 2026 - 20:28
News ID: 1811208
Source: ABNA
«Хезболла» объявила, что помимо ракетного удара по месту скопления автомобилей сионистских военных в поселении Шама на юге Ливана, она также нанесла удар с помощью беспилотника по командному пункту оккупационной армии в поселении Аль-Байяда.

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на медиа-ресурс «Аль-Илам аль-Харби», ливанская «Хезболла» заявила, что нанесла удар с помощью беспилотника по командному пункту армии сионистского режима на юге Ливана.

В заявлении «Хезболлы» по поводу этой операции говорится: «В рамках защиты Ливана и его народа и в ответ на нарушение перемирия израильским врагом и атаки, направленные на деревни южного Ливана, которые привели к мученической смерти и ранению ряда мирных жителей, бойцы исламского сопротивления в 10:18 утра сегодня, в четверг, нанесли точный удар с помощью взрывного беспилотника по командному пункту оккупационной армии в поселении Аль-Байяда».

Бойцы исламского сопротивления также в 14:00 сегодня нанесли ракетный удар по месту скопления военных автомобилей оккупационной армии в поселении Шама.

