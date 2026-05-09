Евросоюз рассматривает санкции против израильских товаров

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al-Mayadeen, встреча министров иностранных дел Европейского союза, которая должна состояться в следующий понедельник в Брюсселе (столица Бельгии), включила в свою повестку набор возможных карательных мер против сионистского режима. Эти меры последовали после того, как европейские страны выразили резкую критику в адрес поселенческой политики и ухудшающейся ситуации на оккупированных палестинских территориях.

Согласно сообщениям сионистских источников, на этой встрече будет рассмотрен совместный франко-шведский план, направленный на введение таможенных пошлин на товары, ввозимые из сионистских поселений, расположенных на Западном берегу, оккупированных Голанских высотах и в Восточном Иерусалиме.

Израильская телерадиокомпания Kan (Кан) со ссылкой на израильских дипломатов сообщила, что шансы на одобрение этого плана «высоки», и причиной этому является растущий гнев в Европе по поводу расширения поселений, насилия со стороны поселенцев и спорных законов сионистского режима, которые игнорируют основные ценности и права человека, закрепленные в соглашении об ассоциации с ЕС.

Одобрение этого плана не требует консенсуса всех 27 стран, а достаточно согласия «квалифицированного большинства».

С другой стороны, Михаэль Манн, посол Евросоюза на оккупированных территориях, заявил, что значительное расширение поселений является «красной линией» для ЕС. Он подчеркнул, что Брюссель рассматривает дальнейшие меры для оказания давления на кабинет сионистского режима с целью изменения его политики, особенно в отношении поселенческой деятельности и продолжающейся агрессии в секторе Газа.

Европа рассматривает санкции против Бен-Гвира и Смотрича

Одновременно с экономическими мерами, Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, министров внутренней безопасности и финансов сионистского режима, которые являются одними из самых радикальных министров Израиля и самыми ярыми сторонниками расширения поселений на оккупированных территориях и насильственных действий против палестинцев.

Несколько дней назад более 400 бывших европейских министров, послов и высокопоставленных чиновников в открытом письме лидерам ЕС призвали к «немедленным действиям» против незаконного расширения поселений сионистского режима на оккупированном Западном берегу через проект Е1.