Министр иностранных дел Китая высоко оценил стойкость и непоколебимость иранского народа

Как сообщает агентство АБНА, Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел нашей страны, который отправился в Пекин во главе дипломатической делегации, сегодня утром в среду встретился с Ван И, секретарём Комиссии по иностранным делам правящей партии и министром иностранных дел Китая.

На этой встрече были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений и сотрудничества двух стран в различных областях, включая экономику и торговлю, а также процесс реализации соглашений между ними.

Министр иностранных дел нашей страны, ссылаясь на давние связи двух великих цивилизаций Ирана и Китая, охарактеризовал Китай как близкого друга и стратегического партнёра Ирана и подчеркнул серьёзную и твёрдую решимость правительства Исламской Республики Иран всесторонне развивать стратегические и дружественные отношения между двумя странами в рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства Иран-Китай на основе взаимного уважения и доверия, и заявил: «Мы верим, что сотрудничество и стратегическое партнёрство двух стран в новых условиях продолжится более强劲, чем в прошлом.»

Министр иностранных дел нашей страны, описывая преступления, совершённые США и сионистским режимом против иранской нации, и грубые нарушения международного гуманитарного права в навязанной сорокадневной войне, высоко оценил принципиальную позицию Китая в осуждении нарушения основополагающих принципов Устава ООН США и Израилем, а также ответственный подход этой страны к злоупотреблению США Советом Безопасности ООН.

Он выразил надежду, что с началом председательства Китая в Совете Безопасности ООН на ротационной основе и продолжением эффективной роли Пекина мы станем свидетелями конструктивных изменений, направленных на предотвращение продолжающихся нарушений закона и подрыва международного мира и безопасности.

Министр иностранных дел Ирана также проинформировал своего китайского коллегу о последних процессах, связанных с дипломатическим процессом, а также о текущих усилиях и инициативах по прекращению навязанной войны США и сионистского режима против Исламской Республики Иран, включая ход ирано-американских переговоров при посредничестве Пакистана, и заявил: «Подобно тому, как Иран с достоинством выступил на поле самозащиты и остаётся в полной готовности противостоять любой злой воле, он также серьёзен и твёрд на дипломатической арене.»

Министр иностранных дел Китая, высоко оценив стойкость и непоколебимость иранского народа перед лицом агрессоров, а также добрую волю и ответственный подход Ирана, особенно усилия своего иранского коллеги по продолжению дипломатического процесса и предотвращению эскалации напряжённости в регионе, подчеркнул решительную позицию Китая в поддержку территориальной целостности, суверенитета и национальной безопасности Ирана и заявил: «Принципиальная позиция Китая заключается в противодействии применению силы и продолжению этой незаконной войны, пагубные последствия которой были не только для Ирана, но против всех стран и народов региона и мира.»

Министр иностранных дел Китая, ссылаясь на четырёхпунктовый план президента своей страны о немедленном и окончательном прекращении войны и установлении прочного мира и безопасности в регионе, подчеркнул решительную поддержку Китаем дипломатии и диалога для решения вопросов.

На этой встрече министры иностранных дел Ирана и Китая, рассмотрев последнюю ситуацию с отслеживанием и реализацией соглашений и планов сотрудничества между ними в различных экономических и торговых областях, обменялись мнениями о возможностях и потенциалах дальнейшего развития отношений и договорились о продолжении встреч и консультаций высокопоставленных должностных лиц двух стран.