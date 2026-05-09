Аль-Джазира: Война закончится отступлением США; Иран — не Венесуэла

По сообщению агентства ABNA, сайт Аль-Джазира в статье, написанной Джеффри Саксом, американским экономистом и геополитическим аналитиком, и Сайбел Фарс, старшим советником Сети решений в области устойчивого развития ООН по Ближнему Востоку и Африке, пишет: «Ожидается, что война, которую США начали против Ирана в феврале 2026 года, закончится отступлением Вашингтона».

В этом репортаже говорится: «США не могут продолжать эту войну, не учитывая ее катастрофических последствий. Любая новая эскалация, скорее всего, приведет к уничтожению нефтяной, газовой инфраструктуры и инфраструктуры пресной воды в регионе и, в конечном итоге, к долгосрочной глобальной катастрофе».

В репортаже также говорится: «Иран может навязать такие издержки, которые США не смогут вынести. Первоначальная гипотеза основывалась на том, что совместная атака США и сионистского режима на Иран значительно ослабит военную структуру этой страны, и она в конце концов рухнет. Трамп думал, что Иран пойдет по тому же пути, что и Венесуэла. Трамп наивно полагал, что это произойдет и в Иране, но операция по смене режима в этой стране провалилась. Иран — не Венесуэла; ни исторически, ни технически, ни культурно, ни географически, ни даже геополитически».

Далее в этом репортаже подчеркивается: «Народ Ирана объединился вокруг своей системы против иностранной агрессии. Спустя более двух месяцев Трамп и Нетаньяху не добились ни послушного режима под своим контролем, ни капитуляции, которая положила бы конец войне, ни какого-либо пути, указывающего на победу. Кажется, единственный практический путь, который избрал Вашингтон, — это отступление. Иран контролирует Ормузский пролив, и ни один из других вопросов между США и Ираном не решен».