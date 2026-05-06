Глава МИД Китая: Разжигание войны США и Израилем против Ирана незаконно

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на Аль-Джазиру, Ван И, министр иностранных дел Китая, на встрече с Аббасом Арагчи, министром иностранных дел нашей страны, заявил о готовности Пекина продолжать усилия по снижению уровня напряжённости в регионе.

Он назвал полное прекращение огня неизбежным и подчеркнул, что регион находится на судьбоносном перепутье, и прямые встречи между сторонами необходимы.

Ван И в своих выступлениях на встрече с иранским коллегой назвал разжигание войны США и сионистским режимом против Ирана незаконным.

Глава внешнеполитического ведомства нашей страны также на этой встрече, поблагодарив за решительные позиции Китая, особенно в осуждении агрессии США и сионистского режима против нашей страны, назвал Пекин близким другом Тегерана и подчеркнул, что сотрудничество двух стран в текущих условиях продолжается сильнее, чем в прошлом.

Арагчи вновь подчеркнул, что война, навязанная Ирану, является открытой агрессией и явным нарушением международных законов и уставов.

Министр иностранных дел нашей страны также заявил, что Иран приложит все усилия для защиты своих законных прав и интересов на переговорах и согласится только на справедливое и всеобъемлющее соглашение.