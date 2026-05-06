Снижение цены на нефть Brent на 2 процента после отказа Трампа от «Проекта свободы»

Как сообщает корреспондент АБНА со ссылкой на Oil Price, после объявления об отказе Дональда Трампа от так называемого «Проекта свободы» мировой нефтяной рынок столкнулся со снижением цен, и цена на нефть Brent упала примерно на 2 процента до 108,4 доллара за баррель.

На торгах во вторник цена на сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 1,5 процента до 100,7 доллара за баррель. Нефть Murban торговалась со снижением на 1,3 процента на уровне 106 долларов.

Между тем, природный газ снизился на 0,32 процента до 2,779 доллара, бензин — на 0,62 процента, а печное топливо — на 0,53 процента.

Нефть индекса WTI Midland показала наибольшее снижение среди индексов, опустившись на 4,17 процента до уровня 105,9 доллара. Также нефтяная корзина ОПЕК снизилась на 3,77 процента до 116,5 доллара, в то время как нефтяная корзина Индии осталась на уровне 118,7 доллара без изменений по сравнению с предыдущим днём.

Аналитики энергетического рынка связывают недавнее снижение цен с ростом политической неопределённости в США и корректировкой ожиданий относительно продолжения энергетических программ американского правительства после отказа Трампа от Проекта свободы.