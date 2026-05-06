Журналист Wall Street Journal: Трамп хочет прекратить войну против Ирана

Как сообщает агентство АБНА, Алекс Уорд, журналист Wall Street Journal, написал в социальной сети X: «Дональд Трамп, президент США, сегодня ясно дал понять, что устал от дальнейшей войны. „Проект свободы“ угрожал перемирию.»

Он добавил: «Рубио сегодня на пресс-конференции предложил меморандум о взаимопонимании с Ираном, а не реальное соглашение.»

Журналист Wall Street Journal, отметив, что встреча Трампа с председателем КНР состоится на следующей неделе, добавил: «Все признаки указывают на то, что Трамп намерен остановиться, объявить о победе и заняться своими делами.»

В последние дни США намеревались в рамках плана под названием «Проект свободы» нарушить перемирие с Ираном и вторгнуться в зону безопасности Ирана в Ормузском проливе. Реакция вооружённых сил Исламской Республики привела к отказу Вашингтона от этой авантюры.