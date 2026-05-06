Международный аналитик: План Трампа не может открыть Ормузский пролив

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на Sky News, Турбьёрн Солтведт, ведущий аналитик международной компании Verisk Maplecroft, подчеркнул: «Судоходным и страховым компаниям следует подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Похоже, что один лишь план Трампа не может открыть Ормузский пролив».

Немецкая контейнерная компания Hapag-Lloyd также объявила, что судоходство через Ормузский пролив в настоящее время невозможно.

Следует отметить, что президент США приостановил свой предполагаемый план в отношении Ормузского пролива менее чем через 48 часов после его начала.

Трамп намеревался провести корабли, находящиеся в Ормузском проливе, через этот район без координации с Ираном, что натолкнулось на решительный ответ нашей страны.

Он объявил, что так называемый план «Проект свободы», выдвинутый с целью облегчения прохода судов через Ормузский пролив, временно приостановлен.

Чтобы скрыть это поражение, Трамп в сообщении заявил, что это решение было принято по просьбе некоторых стран, включая Пакистан, и одновременно с продолжением переговорного процесса с Ираном.