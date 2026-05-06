СМИ на иврите: США не способны защитить корабли в Ормузском проливе

Как сообщает агентство АБНА, 12-й канал телевидения сионистского режима со ссылкой на высокопоставленных чиновников этого режима заявил, что американцы практически не обладают способностью защитить корабли, пересекающие Ормузский пролив.

Этот новостной канал, ссылаясь на высокопоставленных сионистских чиновников, добавляет, что решение Трампа приостановить «операцию Свобода» ввиду нынешней шаткой ситуации в области безопасности является драматическим решением.

Этот израильский источник информации, подчеркивая, что Центральное командование США не способно защитить танкеры в Ормузе, заявил, что альтернативный маршрут, предложенный Вашингтоном вдоль побережья Омана, очень опасен и очень узок.

Трамп в полночь в воскресенье объявил операцию «Проект свободы» по выводу кораблей, застрявших в Ормузском проливе, и сказал, что операция начнётся во второй половине дня в понедельник.

Эта военная операция, которую Аббас Арагчи, министр иностранных дел Ирана, назвал «Проектом тупика», провалилась, и Иран по-прежнему сохраняет свой контроль над Ормузским проливом. Вопреки утверждениям Америки, движение кораблей по этому водному пути осуществляется на основе иранских разрешений.

Дональд Трамп вчера, спустя 48 часов после начала своей иллюзорной операции, заявил, что принял решение приостановить военную операцию с целью «проверить возможность достижения соглашения с Ираном и его подписания в будущем».

Президент Америки в сообщении на платформе Truth Social заявил, что его решение было принято на основе запроса Пакистана и других стран, а также «огромного военного успеха», достигнутого во время войны против Ирана. Он сослался на «значительный прогресс в направлении достижения полного и окончательного соглашения с представителями Тегерана».