Армия: Мы предупредили американские эсминцы, выпустив по ним крылатые ракеты

По сообщению агентства Абна со ссылкой на отдел по связям с общественностью армии, эсминцы Соединённых Штатов Америки несколько часов назад, отключив свои радары в Оманском заливе, намеревались приблизиться к Ормузскому проливу, но сразу же после включения радаров были обнаружены и получили по радио предупреждение от военно-морских сил армии Исламской Республики Иран об опасности нарушения перемирия.

Храбрые воины армии, после того как американские эсминцы проигнорировали предупреждение, во втором предупреждении ясно заявили, что любая попытка войти в Ормузский пролив будет считаться нарушением перемирия и встретит реакцию военно-морских сил.

На этом этапе, после игнорирования первоначального предупреждения американо-сионистскими эсминцами, военно-морские силы армии выпустили предупредительный выстрел крылатыми ракетами, ракетами и боевыми дронами вблизи кораблей врага-агрессора, сделав предупреждение; ответственность и опасные последствия подобных действий лягут на враждебного противника.