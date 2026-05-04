Армия: Мы предупредили американские эсминцы, выпустив по ним крылатые ракеты

4 мая 2026 - 22:58
News ID: 1809849
Source: ABNA
Армия Исламской Республики объявила: американские эсминцы, отключив радары в Оманском заливе, двигались в сторону Ормузского пролива, но после обнаружения они получили предупреждение по радио, а затем – предупредительный выстрел военно-морских сил армии.

По сообщению агентства Абна со ссылкой на отдел по связям с общественностью армии, эсминцы Соединённых Штатов Америки несколько часов назад, отключив свои радары в Оманском заливе, намеревались приблизиться к Ормузскому проливу, но сразу же после включения радаров были обнаружены и получили по радио предупреждение от военно-морских сил армии Исламской Республики Иран об опасности нарушения перемирия.

Храбрые воины армии, после того как американские эсминцы проигнорировали предупреждение, во втором предупреждении ясно заявили, что любая попытка войти в Ормузский пролив будет считаться нарушением перемирия и встретит реакцию военно-морских сил.

На этом этапе, после игнорирования первоначального предупреждения американо-сионистскими эсминцами, военно-морские силы армии выпустили предупредительный выстрел крылатыми ракетами, ракетами и боевыми дронами вблизи кораблей врага-агрессора, сделав предупреждение; ответственность и опасные последствия подобных действий лягут на враждебного противника.

