Лидер КНДР: Укрепление ядерного сдерживания необходимо

5 января 2026 - 09:48
Лидер КНДР: Укрепление ядерного сдерживания необходимо

Лидер Северной Кореи заявил: «Мировые события требуют от Пхеньяна укрепления своих сил ядерного сдерживания».

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын заявил, что последние изменения на международной арене делают необходимым усиление потенциала ядерного сдерживания страны. Он отметил: «Укрепление сил ядерного сдерживания необходимо из-за недавнего геополитического кризиса и сложности международной обстановки».

Выступая на военных учениях, лидер КНДР добавил: «Цель этих учений — оценить боеготовность гиперзвуковых систем вооружения, а также проверить эффективность и мобильность сил сдерживания Северной Кореи». Согласно отчету, гиперзвуковые ракеты, запущенные из района Рёнсон в Пхеньяне, поразили цели в Японском море на расстоянии 1000 километров.

