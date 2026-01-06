Китай: Действия США угрожают международному миру и безопасности

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», заместитель представителя Китая в понедельник на заседании СБ ООН подчеркнул: «Пекин решительно осуждает незаконные односторонние действия США». Представитель Пекина добавил: «Вашингтон отдает приоритет своему влиянию над многосторонностью, а военным действиям — над дипломатическими усилиями». Он также отметил, что Пекин глубоко шокирован агрессией США против Венесуэлы и похищением её законно избранного президента, и решительно осуждает эти односторонние и запугивающие меры.