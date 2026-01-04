  1. Home
Россия и Беларусь потребовали немедленного возвращения Мадуро и его супруги в Венесуэлу

4 января 2026 - 07:59
News ID: 1769199
Source: ABNA
Россия и Беларусь потребовали немедленного возвращения Мадуро и его супруги в Венесуэлу

Министры иностранных дел России и Беларуси осудили действия США по похищению президента Венесуэлы.

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на канал Russia Al-Yaum, МИД России заявил: «Москва и Минск осуждают американскую агрессию против Венесуэлы, которая является вопиющим нарушением международного права».

Далее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега подчеркнули: «Необходимо немедленно освободить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу и вернуть их в свою страну». Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков также подчеркнули важность ускорения создания условий для урегулирования венесуэльского кризиса через диалог.

