Россия и Беларусь потребовали немедленного возвращения Мадуро и его супруги в Венесуэлу

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на канал Russia Al-Yaum, МИД России заявил: «Москва и Минск осуждают американскую агрессию против Венесуэлы, которая является вопиющим нарушением международного права».

Далее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега подчеркнули: «Необходимо немедленно освободить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу и вернуть их в свою страну». Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков также подчеркнули важность ускорения создания условий для урегулирования венесуэльского кризиса через диалог.