Шумер: Действия администрации Трампа против Венесуэлы опасны и не должны повторяться

По сообщению «Аль-Джазиры», лидер демократического меньшинства в Сенате США подчеркнул: «В Венесуэле должны пройти прозрачные выборы, и мы поддерживаем этот процесс. Военные операции, проводимые без согласия Конгресса, не могут продолжаться». Он добавил, что действия Трампа вызывают много вопросов и нет гарантий, что это не повторится. Также независимый сенатор Берни Сандерс заявил: «Арест президента Николаса Мадуро является незаконным и антиконституционным актом».