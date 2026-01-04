Китай: Агрессия США против Венесуэлы — опасное нарушение международного права

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Al Jazeera, Китай решительно осудил военное нападение США. В заявлении МИД КНР говорится: «Мы глубоко потрясены и решительно осуждаем вопиющее применение силы США против суверенного государства и его президента».

Ведомство подчеркнуло: «Гегемонистские действия США являются опасным нарушением международного права, посягательством на суверенитет Венесуэлы и угрозой миру. Мы призываем Вашингтон прекратить нарушение безопасности других стран». Это заявление последовало после того, как Дональд Трамп объявил об успешной атаке и задержании Николаса Мадуро и его супруги.