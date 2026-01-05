Утверждение Тель-Авива о переговорах с режимом Джулани в Париже

Эти источники добавили, что переговоры пройдут под контролем США. Администрация Трампа стремится к нормализации отношений между Сирией и сионистским режимом. Утверждается, что переговоры продлятся два дня, и в них примут участие Том Барак, посланник Трампа в Сирии, и Асад аль-Шибани, министр иностранных дел режима Джулани, наряду с израильской группой.
5 января 2026 - 09:44
News ID: 1769626
Source: ABNA
Сионистские источники заявили о проведении переговоров между Тель-Авивом и режимом Джулани в Париже. По сообщению агентства ABNA, 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники сообщил, что высокопоставленные сирийские и сионистские официальные лица встретятся в этот понедельник в Париже, чтобы возобновить переговоры по соглашению о безопасности между Тель-Авивом и Дамаском.
