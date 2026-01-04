Конгрессмены США выступили против военных действий Трампа в Венесуэле

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Al Jazeera, сенатор-демократ и заместитель председателя Комитета по вооруженным силам Сената Джек Рид заявил: «Трамп начал войну против иностранного государства без санкции. Произошедшее является вопиющим провалом конституции, так как только Конгресс имеет право объявлять войну».

Член Конгресса Айанна Прессли также назвала бомбардировку Венесуэлы и похищение Мадуро «явным нарушением Конституции США и международного права». Сара Джейкобс, другой член Конгресса, подчеркнула: «Трамп втянул Америку в дорогостоящую и ненужную войну, хотя строил свою предвыборную кампанию на обещании прекратить войны». Мелани Стэнсбери назвала военную операцию незаконной и призвала коллег немедленно остановить действия президента.