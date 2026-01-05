Трамп пригрозил вторым нападением на Венесуэлу

Трамп отметил, что на данный момент не видит необходимости во втором нападении, но предупредил, что оно будет неизбежным, если Вашингтон не будет удовлетворен ходом дел. На вопрос о том, кто сейчас управляет Венесуэлой, он ответил: «Мы работаем с теми, кто принес присягу. Не спрашивайте, кто управляет страной, потому что мой ответ будет очень спорным». Затем он добавил: «Это значит, что управляем мы». Трамп также подчеркнул, что цель США — не просто смена режима, а намерение «реформировать и управлять» Венесуэлой для обеспечения ее стабильности и доступа к нефтяным ресурсам.