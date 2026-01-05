Трамп пригрозил вторым нападением на Венесуэлу

Трамп отметил, что на данный момент не видит необходимости во втором нападении, но предупредил, что оно будет неизбежным, если Вашингтон не будет удовлетворен ходом дел. На вопрос о том, кто сейчас управляет Венесуэлой, он ответил: «Мы работаем с теми, кто принес присягу. Не спрашивайте, кто управляет страной, потому что мой ответ будет очень спорным». Затем он добавил: «Это значит, что управляем мы». Трамп также подчеркнул, что цель США — не просто смена режима, а намерение «реформировать и управлять» Венесуэлой для обеспечения ее стабильности и доступа к нефтяным ресурсам.
5 января 2026 - 09:45
Президент США заявил, что Вашингтон предпримет еще одну военную акцию против Венесуэлы, если ее правительство не будет «вести себя должным образом». По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Russia Al-Yaum, Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета: «Если они не будут вести себя правильно, они столкнутся со вторым ударом». Он утверждает, что первая операция США достигла своих целей.
