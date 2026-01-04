Восторг Нетаньяху по поводу военной агрессии США против Венесуэлы

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на сеть Quds, Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, поздравил президента США Дональда Трампа с военной агрессией против Венесуэлы и похищением Николаса Мадуро и его супруги.

Согласно этому сообщению, Нетаньяху, явно воодушевленный агрессией своего покровителя Трампа, направил ему послание, в котором заявил: «Президент Трамп, поздравляю вас с вашим смелым и историческим лидерством во имя свободы и справедливости».

Далее премьер-министр оккупационного режима добавил: «Я приветствую вашу непоколебимую решимость и мастерскую работу ваших отважных солдат».

Радость Нетаньяху происходит на фоне того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро является одним из главных сторонников палестинского народа и ярым противником сионистской оккупации Палестины.