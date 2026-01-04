Йемен: Агрессия против Венесуэлы отражает политическое запугивание и грабительский характер США

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al-Masirah, МИД Йемена в своем заявлении отметил: «Мы самым решительным образом осуждаем американскую агрессию против Венесуэлы и похищение президента Николаса Мадуро и его супруги».

В заявлении далее говорится: «Действия США являются вопиющим нарушением Устава ООН, международного права, а также суверенитета, стабильности и территориальной целостности Венесуэлы. Этот акт является продолжением долгой истории американского вмешательства во внутренние дела других стран, особенно в Латинской Америке».