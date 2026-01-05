Российский политик: Трамп столкнется с катастрофой

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на ТАСС, Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, подчеркнул, что «достижения» США в отношении Венесуэлы могут в конечном итоге превратиться в катастрофу для президента Дональда Трампа.

Он добавил: «Предыдущие президенты США также радовались своим успехам в Ираке, Афганистане и Ливии, поспешно заявляя о временных победах. Однако позже эти победы обернулись поражениями и катастрофами, как это произошло в Ливии и Ираке; США на долгие годы погрязли в этих странах».

Российский сенатор подчеркнул, что нападение США на Венесуэлу и похищение её президента является вопиющим нарушением всех норм международного права и напоминает империалистические действия XIX века. По его словам, США возродили концепцию «Дикого Запада», ведя себя так, как им заблагорассудится.