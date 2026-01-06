Россия: Мы осуждаем агрессию США против Венесуэлы; Мадуро должен быть немедленно освобожден

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», Василий Небензя, представитель России на заседании СБ ООН в этот понедельник, сказал: «Американское стремление к господству посредством силы затрагивает десятки стран в различных частях мира». Он добавил: «Мы осуждаем нападение США на Венесуэлу, которое является явным нарушением всех норм международного права. Мы призываем высшее руководство США немедленно освободить законно избранного президента суверенного государства и его супругу». Небензя подчеркнул: «Преступлению США в Каракасе нет оправдания. Споры должны решаться путем диалога».
6 января 2026 - 11:43
News ID: 1770098
Source: ABNA
