Мадуро в суде: «Я — президент Венесуэлы; я считаю себя военнопленным»

По сообщению Reuters, Николас Мадуро заявил в американском суде: «Я — президент Венесуэлы, я считаю себя военнопленным». Он добавил: «Меня арестовали в моем доме в Каракасе». Мадуро категорически не признал вину по обвинениям в терроризме и наркоторговле, заявив: «Я невиновен, я честный человек, я президент».

Согласно Al Jazeera, Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке по ложным обвинениям. Его защищает адвокат Барри Дж. Поллак, известный по делу Джулиана Ассанжа. NBC сообщил, что Мадуро и его жена заявили о праве на консульскую помощь. По данным AP и New York Times, Мадуро впервые увидел обвинительное заключение в суде и решил прочитать его самостоятельно. Судья назначил следующее слушание на 17 марта. Адвокат заявил, что его подзащитный подаст запрос на освобождение под залог. Весь процесс длился около 30 минут.