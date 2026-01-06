  1. Home
  2. Новости Америки

Мадуро в суде: «Я — президент Венесуэлы; я считаю себя военнопленным»

6 января 2026 - 11:41
News ID: 1770096
Source: ABNA
Мадуро в суде: «Я — президент Венесуэлы; я считаю себя военнопленным»

Избранный и законный президент Венесуэлы, который был похищен и насильно вывезен в Нью-Йорк после агрессии США в Каракасе, заявил на показательном судебном процессе: «Я — президент Венесуэлы».

По сообщению Reuters, Николас Мадуро заявил в американском суде: «Я — президент Венесуэлы, я считаю себя военнопленным». Он добавил: «Меня арестовали в моем доме в Каракасе». Мадуро категорически не признал вину по обвинениям в терроризме и наркоторговле, заявив: «Я невиновен, я честный человек, я президент».

Согласно Al Jazeera, Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке по ложным обвинениям. Его защищает адвокат Барри Дж. Поллак, известный по делу Джулиана Ассанжа. NBC сообщил, что Мадуро и его жена заявили о праве на консульскую помощь. По данным AP и New York Times, Мадуро впервые увидел обвинительное заключение в суде и решил прочитать его самостоятельно. Судья назначил следующее слушание на 17 марта. Адвокат заявил, что его подзащитный подаст запрос на освобождение под залог. Весь процесс длился около 30 минут.

Your Comment

You are replying to: .
captcha