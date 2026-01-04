Франция: Действия США против Мадуро нарушают международное право

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на France 24, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в сообщении в сети X заявил, что военная операция США по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро противоречит принципам международного права.

В сообщении говорится: «Военная операция, приведшая к аресту Мадуро, нарушает принцип неприменения силы, который является основой международного права». Министр иностранных дел Франции добавил: «Париж вновь подчеркивает, что никакое устойчивое политическое решение не может быть навязано извне, и только народ страны может определять свое будущее».

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Сааб осудил похищение президента страны и потребовал его освобождения.