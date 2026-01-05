Премьер-министр Дании: Трамп должен прекратить свои угрозы в адрес Гренландии

Премьер-министр Дании обратилась к президенту США с требованием прекратить угрозы в отношении Гренландии. По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», Метте Фредериксен в ответ на недавние заявления Дональда Трампа о покупке или аннексии острова подчеркнула, что США не имеют права захватывать или аннексировать какую-либо из трех зависимых территорий Датского королевства и должны воздерживаться от любого незаконного давления.