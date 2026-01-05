Премьер-министр Дании: Трамп должен прекратить свои угрозы в адрес Гренландии

Сегодня в интервью изданию Atlantic президент США заявил, что после Венесуэлы Америке нужна Гренландия. Он подчеркнул, что Каракас может быть не последней страной, ставшей жертвой вмешательства Вашингтона. Аналитики считают, что эта позиция является еще одним примером политики давления и вмешательства Вашингтона в стратегически важных регионах мира.
5 января 2026 - 09:47
News ID: 1769633
Source: ABNA
Премьер-министр Дании обратилась к президенту США с требованием прекратить угрозы в отношении Гренландии. По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», Метте Фредериксен в ответ на недавние заявления Дональда Трампа о покупке или аннексии острова подчеркнула, что США не имеют права захватывать или аннексировать какую-либо из трех зависимых территорий Датского королевства и должны воздерживаться от любого незаконного давления.
