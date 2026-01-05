Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Россия Аль-Яум», Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, подчеркнул, что похищение президента Венесуэлы Соединенными Штатами не имеет никакого отношения к борьбе с наркоторговлей. По его словам, «дело только в нефти», и американские официальные лица открыто это признают.

Комментируя слова Трампа о том, что США возьмут на себя управление Венесуэлой, Медведев добавил, что Америка не сможет управлять страной дистанционно. Он также отметил, что США могут планировать повторение подобной операции в отношении киевского режима. Медведев подчеркнул, что действия Вашингтона незаконны, но соответствуют его давней политике по захвату ресурсов других стран, что также проявляется в отношении редких полезных ископаемых Украины.